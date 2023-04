Tachtiger die jongen (16) neerschoot die aanbelde bij verkeerde huis wordt gearresteerd

Er lopen twee aanklachten tegen Lester, op één daarvan staat een levenslange celstraf. De man werd ook aangeklaagd voor gewapende criminaliteit. Er is een borgsom ingesteld van 200.000 dollar. Na de feiten werd de man al 24 uur vastgehouden, maar daarna werd hij weer vrijgelaten.

Het slachtoffer – dat in zijn hoofd werd geraakt – herstelt „ondanks de ernst van de verwondingen”, zegt zijn advocaat Lee Merritt. Zijn vader zou ondertussen in Amerikaanse media hebben bevestigd dat de jongen het ziekenhuis heeft verlaten om thuis verder te herstellen. De tiener ging op 13 april op vraag van zijn ouders zijn tweelingbroers ophalen bij een vriend in Kansas City, maar hij belde aan bij de verkeerde woning. Lester vuurde daarop door een glazen deur twee schoten af op de jongen.

Ophef

De zaak veroorzaakt ophef in de VS. De Amerikaanse president Joe Biden heeft telefonisch met de tiener gesproken, en heeft hem een spoedig herstel toegewenst. Zondag verzamelden mensen voor het huis waar de tiener werd neergeschoten, en eisten dat de schutter zou worden berecht voor een racistisch misdrijf. Openbaar aanklager Zachary Thompson van Clay County liet echter al weten dat in de aanklacht niet staat dat de schietpartij racistisch gemotiveerd was.