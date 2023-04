Tachtiger opgepakt die jongen (16) neerschoot na aanbellen bij verkeerde huis

De 16-jarige Ralph Yarl zou vorige week donderdag zijn jongere tweelingbroertjes ophalen, maar had zich vergist in de straatnamen. Hij belde aan bij Lester die hem door een glazen deur eerst in het hoofd schoot en toen Yarl al op de grond lag ook nog eens in de arm trof. De tiener bloedde en zocht hulp bij buren van Lester, waarna hij in kritieke toestand in het ziekenhuis werd opgenomen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ralph Yarl (16) Ⓒ ANP / Associated Press

De politie arresteerde Lester al na het schietincident, maar liet de tachtiger 24 uur later weer vrij. Maandag kwam het openbaar ministerie met twee aanklachten tegen de man, maar openbaar aanklager Zachary Thompson liet weten dat het op dat moment onduidelijk was waar Lester zich bevond. Als Lester wordt veroordeeld kan hij tot levenslang cel krijgen. Thompson sprak eerder in een persconferentie over „een raciale component in deze zaak.”

Bekijk ook: Amerikaanse tiener neergeschoten nadat hij bij verkeerd huis aanbelde

Het schietincident leidde tot woedende protesten, onder meer bij de woning van Lester. President Biden zocht contact met Yarl en wenste hem beterschap. Hij is inmiddels weer thuis en herstelt „ondanks de ernst van de verwondingen”, liet zijn advocaat Lee Merritt weten.