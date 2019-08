Voortvluchtige gedetineerde had doorgeladen pistool in auto

De Tilburger keerde na zijn verlof niet terug naar PI Hoogvliet. Ⓒ Hollandse Hoogte / Maarten Hartman

TILBURG - Een gedetineerde die niet terug keerde na zijn verlof, is woensdag door de politie aangetroffen met een doorgeladen pistool. De 38-jarige Tilburger verbleef in een penitentiaire inrichting in Hoogvliet. Het pistool met acht patronen werd aangetroffen in een sporttas op de bijrijdersstoel van zijn auto.