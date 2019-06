Rutte: uitslag FNV-stemming heel goed nieuws

Premier Rutte is blij met de uitslag van het FNV-referendum, maar benadrukt dat de klus nog niet is geklaard. „Het is nog een hele hoop werk en dinsdag moet de andere bond VCP nog.” Toch is Rutte trots op alle betrokkenen die het akkoord mogelijk hebben gemaakt. „Dit is heel goed nieuws.”

Na de uitslag van het FNV-referendum over het pensioenakkoord is D66-fractieleider Rob Jetten vooral ;bijzonder trots op minister Koolmees’. Koolmees (Sociale Zaken) is ook een D66’er. „Na ouderschapsverlof, meer kans op een vast contract en een beter integratiesysteem nu ook een evenwichtig pensioenakkoord”, twittert Jetten. Het pensioenakkoord laat volgens hem zien dat ’samenwerken loont’.

Eindelijk vooruit kijken

VVD-fractieleider Dijkhoff noemt het ’heel goed’ dat FNV-leden inzien dat er ’een stevig akkoord’ ligt. „We kunnen eindelijk vooruit kijken en aan de slag met de hervorming van ons pensioenstelsel. Dit is goed voor alle generaties.” CDA-fractieleider Heerma noemt het ’mooi’ dat het pensioenakkoord van FNV en CNV ’ruime afgetekende steun’ heeft gekregen. Volgens hem zorgt het akkoord voor een „sterker, stabieler en eerlijker pensioenstelsel.”

Wilders teleurgesteld

Toch klinkt er niet alleen maar gejuich in politiek Den Haag. Voor PVV-leider Wilders is de uitslag van het FNV-referendum over pensioenen „zeer teleurstellend.” De pensioenbelangen worden daarmee volgens hem „verkwanseld.” ”76 procent van 375.000 FNV’ers zei ja. Dat is 285.000 mensen, plus nog wat van wat andere bonden. Zij beslissen dus voor 17 miljoen Nederlanders dat de AOW-leeftijd gewoon naar 67 jaar gaat en nog hoger. Gekkenwerk!”

SP: onvoldoende garanties

De SP toont zich teleurgesteld in de uitkomst van het FNV-referendum over het pensioenakkoord. Volgens de partij is een beter akkoord nodig. „Met dit akkoord blijft de AOW-leeftijd verder doorstijgen terwijl er onvoldoende garanties zijn dat mensen met een zwaar beroep op tijd kunnen stoppen met werken”, laat fractieleider Marijnissen weten.

50Plus ontevreden

Ook ouderenpartij 50Plus is niet tevreden. „We hebben het beste en meest solidaire pensioenstelsel van de wereld en willen daarmee geen risico nemen. De pensioenpotten zijn overvol. De misgelopen indexaties van de afgelopen 10 jaar worden niet ingelopen, de koopkrachtvermindering gaat onverminderd door”, aldus 50Plus-Kamerlid Van Brenk.