D66 wil inhaalslag: ’Miljoen extra woningen en duizenden nieuwe windmolens’

In het vorige program kwam woningbouw er nog bekaaid vanaf. En terwijl D66 met minister Kajsa Ollongren verantwoordelijk was voor woningbouw, is er nog steeds een schreeuwend gebrek aan betaalbare huizen. De partij wil nu vóór 2035 minstens een miljoen nieuwe woningen hebben gebouwd, liefst in de bebouwde kom, maar desnoods in het groen. Er moet wat de democraten betreft een nieuw ministerie voor worden opgetuigd.

D66 is de eerste partij die een nieuw verkiezingsprogramma presenteert, zondagmiddag in Rotterdam. De titel is vol belofte: Een nieuw begin - laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Van sommige niet ingeloste beloftes uit het oude programma, zoals een maximale klasgrootte van 23 kinderen en inzet op de brede buurtschool, valt in de nieuwe versie weinig meer te lezen. Andere oude strijdpunten krijgen in het nieuwe programma een herkansing. Zoals: versimpeling van de financiering van het onderwijs.

Studiebeurs terug

Voor het leenstelsel voor studenten komt een nieuwe studiebeurs in de plaats van maandelijks 300 euro. Studenten met armere ouders kunnen er via de fiscus nog eens 400 euro bij krijgen. De Belastingdienst wordt op een ander vlak ontlast, door het toeslagenstelsel af te schaffen. Immers; „In het doolhof aan toeslagen worden jaarlijks miljarden rondgepompt”, zo meldt de partij die een staatssecretaris moest offeren aan de toeslagenaffaire. „De afgelopen twee decennia hield dit mensen tegen om (meer) te gaan werken. Het leidde tot een enorme administratieve rompslomp waar mensen in verdwalen en tot problematische schulden die soms boven de ton uitstijgen.”

In plaats van toeslagen wil D66 ‘negatieve inkomstenbelasting’ die inkomensafhankelijk is. Elk huishouden krijgt volgens dat plan een belastingkorting bij lage of geen inkomsten.

Eigen risico omlaag

Bij het verbouwen van het belastingstelsel wordt ook het eigen risico voor de zorg ’slimmer’. In plaats van het eigen risico van 385 euro betaalt iedereen voor en behandeling in het ziekenhuis een eigen bijdrage van 100 euro, met een maximum van 400 euro. Dat moet de drempel wegnemen voor de gang naar de dokter, maar tegelijkertijd leiden tot meer ’gepast gebruik’ van ziekenhuiszorg.

Referendum?

Te midden van deze meer technische plannen klinkt ook een herkenbaar D66-geluid op medisch-ethische thema’s en democratisering. Zoals: meer ruimte voor embryo-onderzoek, de abortuspil via de huisarts, een gekozen premier en ’meer inspraak op alle niveaus’. Het woord referendum komt overigens in het nieuwe verkiezingsprogramma niet voor.

Op het vlak van klimaatbeleid wille lijsttrekker Sigrid Kaag en de haren er nog ’een schepje bovenop’, met onder meer een halvering van de veestapel. „De klimaatcrisis vraagt om meer ambitie, waarbij wij het principe huldigen dat de vervuiler betaalt, zeker de grootste vervuilers.”

’Nieuw begin’

Ook willen de liberaal-democraten ’gezondheidsongelijkheid’, een fenomeen dat door de coronacrisis extra is blootgelegd. „Laat de crisis waar wij nu uit proberen te klimmen een nieuw begin zijn”, predikt Kaag. „Gelijke kansen voor iedereen komen niet vanzelf, integendeel. Daar zijn voortdurend politieke keuzes en politieke moed voor nodig.”

Onder voorbehoud

De coronacrisis maakt het verkiezingsprogramma er ook een dat meer dan ooit onder voorbehoud is, niet alleen van de verkiezingsuitslag en coalitievorming, maar ook van hoe lang en zwaar de crisis ons treft. „Laten we eerlijk zijn”, zegt Wouter Koolmees, voorzitter van de programmacommissie. „Wie durft te zeggen hoe samenleving en economie eruit zien over een maand, over een jaar? Komt er snel een goed vaccin of worstelen we nog jaren met de gevolgen van de coronapandemie? Een verslechtering van de situatie kan ervoor zorgen dat we de snelheid van onze ambities moeten bijstellen.”