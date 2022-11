Executiegrap nekt Japanse justitieminister

Het aftreden van Hanashi is een nieuwe tegenslag voor de regering van premier Fumio Kishida, die te kampen heeft met dalende tevredenheidscijfers. Een paar weken geleden stapte nog een andere minister op vanwege diens vermeende banden met de Verenigingskerk, ook wel bekend als de Moonsekte.

Hanashi zei vrijdag toen hij zijn aftreden aankondigde dat hij „onachtzaam” had gesproken. Als minister van Justitie, Hanashi trad in augustus aan, heeft hij overigens niet daadwerkelijk toestemming gegeven voor executies. Japan is een van de weinige rijkere landen waar de doodstraf nog van kracht is, ondanks internationale kritiek.