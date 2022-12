Vrouw maakt foto van inbreker die aan voeteinde van haar bed staat: man aangehouden

Video

Valentijn Driessen vindt telefoon Louis van Gaal op het toilet

In de nacht in Qatar, na de stunt van Marokko tegen Spanje, nemen Valentijn Driessen, Mike Verweij en Pim Sedee een nieuwe Kick-off op. Alles over de historische prestatie van Marokko uiteraard, en ook Cody Gakpo komt aan bod. Plus: een opmerkelijke vondst van Driessen op het toilet.