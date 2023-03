Man (64) schrikt wakker van geluid en ziet inbrekers in zijn slaapkamer staan

De politie was woensdagochtend vroeg in Alteveen nadat een 64-jarige man de meldkamer had gebeld over inbrekers. Ⓒ Persbrueau Meter

Alterveer - Een 64-jarige man uit Alteveer (Groningen) is in de nacht van dinsdag op woensdag opgeschrikt door inbrekers. Hij werd wakker van geluiden in zijn woning aan de Beumeesweg en zag niet veel later dat er twee mannen in zijn slaapkamer stonden.