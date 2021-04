Ook een van de jongere kinderen verlaat Ruinerwold-vader Van D.: ’Hij heeft dingen gedaan die niet te rechtvaardigen zijn’

Dat blijkt uit de vierde aflevering van de documentairereeks Kinderen van Ruinerwold. Na de aftiteling verscheen plots het volgende citaat van een van de jongste kinderen. ’Vanmiddag liet een van de jongste kinderen weten: ’Ook in mijn ervaring heeft mijn vader te veel dingen gedaan die niet te rechtvaardigen zijn. Ik woon daarom sinds kort niet meer bij hem.’

Van D. heeft negen kinderen, van wie er zes tien jaar lang in de boerderij in Ruinerwold hebben geleefd. Vijf van hen bleven tot nu toe achter hun vader staan, ook na de politie-inval in Ruinerwold.

Bekijk ook: De Kinderen van Ruinerwold krijgt extra aflevering

Volgens de rechtbank is Gerrit-Jan van D. (68) sinds een zware hersenbloeding in 2016 niet meer in staat om de strekking van de vervolging tegen hem te begrijpen, laat staan om zich te verdedigen. Hij wordt daarom niet verder vervolgd.