Dode vrouw gevonden in Westervoort

Ⓒ Persbureau Heitink

WESTERVOORT - De politie heeft vrijdagmiddag bij de IJsseldijk in Westervoort, vlak ten oosten van Arnhem, het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk gaat het om de 29-jarige vrouw die al sinds woensdag werd vermist, maar nader onderzoek moet daar zekerheid over geven, aldus de politie. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.