Verkeerd lichaam gecremeerd in Heerlen: op staande voet ontslag

Archieffoto van een open dag in 2010 bij het crematorium in Heerlen. Ⓒ Bas Quaedvlieg

HEERLEN - De verkeerde persoon cremeren, het is de grootste nachtmerrie in de uitvaartbranche. In Heerlen gebeurde het eind januari. Reden voor Yarden om een medewerker op staande voet te ontslaan. Die ontkent dat het zijn fout was en vecht het ontslag aan.