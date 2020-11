Anti-Trump relschopper spuugt agent in het gezicht

De arrestatie is er een van vele die zijn verricht in het hele land. Devina Singh, volgens NBC NewYork, stond in Manhattan op Fifth Avenue tegen een muur geleund en boog voorover naar een agent en zei 'F*** you fascist’. Daarbij spuugde ze hem recht in het gezicht.

De eerst vreedzame protesten onder het motto ’elke stem telt’ liepen al snel uit op scheldpartijen tegen de politie. Toen er brand werd gesticht en vuilnis op straat gegooid greep de politie in. Meer dan vijftig mensen werden gearresteerd.

In Philadelphia, Los Angeles, Portland en Michigan waren soortgelijke demonstraties.

In Portland werden voor de zoveelste keer sinds de protesten begonnen na de dood van George Floyd ramen ingegooid en branden gesticht.

De politie van New York heeft ook foto’s vrijgegeven van in beslag genomen wapens: