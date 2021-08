Dit zijn de mensen die de straat op gaan tegen coronabeleid: ’Wij geven tegengas’

Premium Verhalen achter het nieuws

Vaginacoach Laucyna: ‘Je vagina heeft schaamhaar nodig, dat is een stootkussen’

Praten over de vagina moet genormaliseerd worden, vindt Laucyna Bodaan (41). Daarom is zij vaginacoach. Je kunt bij haar bedrijf Yonify terecht voor een ‘v-coaching’ of ‘v-steaming’. Maar wie heeft er baat bij een vaginacoaching en waarom is het belangrijk dat we over de vagina praten? Laucyna: „Vro...