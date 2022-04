Geen vervroegde vrijlating veroordeelde Puttense moordzaak

De Puttense moordzaak draait om de verkrachting van en moord op stewardess Christel Ambrosius in 1994. In die zaak werden eerst twee andere mannen veroordeeld en na herziening van de zaak vrijgesproken. Hun zaak kwam te boek te staan als een van de grootste rechterlijke dwalingen uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis. De vorig jaar vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft jarenlang gestreden om de onschuld van het tweetal aan te tonen.

P. werd in 2008 voor de Puttense zaak opgepakt en vervolgens berecht. Hij is daarnaast veroordeeld voor de doodslag op de Rijswijkse studente Anneke van der Stap. Voor beide zaken kreeg hij in totaal twintig jaar cel opgelegd. P. heeft alle beschuldigingen ontkend.

P. kwam na het uitzitten van twee derde van zijn straf in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Het Openbaar Ministerie vond dat niet verantwoord en heeft zich daar tegen verzet. De rechtbank gaf opdracht tot nader onderzoek door gedragsdeskundigen, maar dat is door gebrek aan medewerking van P. zonder bruikbaar resultaat gebleven. De veroordeelde had bij voorbaat ook al kenbaar gemaakt dat hij niet zou meewerken aan eventuele behandelingen.