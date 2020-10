Jawed S., aanslagpleger Amsterdam CS, zegt sorry

Daar kwam hij donderdag bij het gerechtshof in Amsterdam op terug. „Ik bied mijn excuses aan voor wat ik heb gedaan”, zei hij. „Hoe slecht iemand ook is, ik had me moeten beheersen en geen gebruik moeten maken van geweld.” Daarmee doelde hij op PVV-leider Geert Wilders, wiens initiatief voor een cartoonwedstrijd van de profeet Mohammed de aanleiding gaf voor de aanslag op CS.

De zitting begon met urenlange vertraging, omdat de 21-jarige Afghaan er op het laatste moment van afzag naar het gerechtshof in Amsterdam te komen. De voorzitter van het hof bepaalde dat hij alsnog moest verschijnen, waarop de zitting rond 13.00 uur begon. S. bood zijn excuses aan voor de vertraging en gaf als reden op dat hij slecht zou zijn behandeld in de gevangenis. Zo was hij naar eigen zeggen onterecht in isolatie geplaatst, had hij last van felle lampen en beviel het eten hem niet.

Schadevergoeding

S. werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot bijna 27 jaar cel en het betalen van een schadevergoeding van zo’n 3 miljoen euro aan de slachtoffers. Het vonnis van de rechtbank was hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat wilde dat S. 25 jaar de gevangenis in ging. De rechtbank veroordeelde hem voor een dubbele poging tot moord met een terroristisch oogmerk en bedreiging van drie politieagenten. S. ging in hoger beroep omdat hij de straf te hoog vond.

S. kwam vanuit Duitsland naar Amsterdam en viel op CS de twee willekeurig gekozen slachtoffers - beiden 38 jaar - vanuit het niets aan met een mes. Kort na de aanval schoot een politieman S. neer.

Tijdens de zitting - waar twee dagen voor is uitgetrokken - worden onder meer videoboodschappen getoond van de Amerikaanse slachtoffers. Zij volgen de zaak vanuit de Verenigde Staten. Het hof doet op 16 november uitspraak.