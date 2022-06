Man neergestoken in rij voor nachtclub Amsterdam

Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - Een man is zaterdagnacht, even na middernacht, neergestoken terwijl hij in de rij stond voor een nachtclub in Amsterdam. De politie meldt zondag dat agenten afkwamen op een melding over de steekpartij aan het Overhoeksplein en dat ter plekke een gewonde man werd gevonden met meerdere steekwonden.