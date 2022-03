Dode aangetroffen in woning na brand op Park De Rekere bij Schoorldam

De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en naar de toedracht van de brand.

De vlammen kwamen hoog boven het recreatiepark uit en waren van veraf te zien. De brand is ontstaan in een van de recreatiewoningen op dit park waarvan de overwegend houten huizen vrij dicht op elkaar staan. Alle bewoners van dichtbij gelegen panden werden door de brandweer geëvacueerd.

„Om 5.23 uur is het sein ’brand meester’ gegeven”, aldus de ter plaatse aanwezige woordvoerster van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.



Aanvankelijk was nog niet bekend is of de bewoonster van het bewuste woonhuis thuis was en of er mogelijk gewonden waren. Wel werden een ambulance en de officier van dienst van de geneeskundige hulp (GHOR) naar De Rekere gestuurd, waar tientallen recreatiewoningen staan die permanent bewoond worden.

Het brandweerkorps van Schoorl was als eerste ter plaatse. Er werd opgeschaald naar ’zeer grote brand’, en er kwam al snel assistentie van de korpsen uit onder meer Warmenhuizen, Koedijk, Groet en Alkmaar. Met man en macht is gewerkt om het overslaan van het vuur naar aangrenzende woningen te voorkomen.

Bij een van de nabijgelegen woningen komt rook uit het dak, meldt een hevig geschrokken De Rekere-bewoonster Marit Verwer een half uur na het uitbreken van de brand. Volgens haar is het huis waar de brand door nog onduidelijke oorzaak begon reddeloos verloren. „De brandweer laat dat gecontroleerd uitbranden en richt zich op het veilig houden van de naaste omgeving”, zegt zij.

Van het door brand getroffen woonhuis is weinig meer over.

Bewoonster

„Het is het huisje precies naast het kantoor”, zo meldt parkbewoonster Francien van Hees. „Er is net een deel van het dak ingestort en er is weinig van de woning over. De andere huizen hebben ze goed natgehouden. Er zijn ik weet niet hoeveel brandweerauto’s. De vlammen waren echt skyhigh. Nu is het rook. We weten niet of de buurvrouw thuis is. Haar auto staat er wel en gisteren heeft een van mijn buren nog met haar gesproken. We hopen in godsnaam dat er niks met haar gebeurd is.”

Van Hees vervolgt: „Het is nu ruim een uur later en ik zie ik nog allemaal grote witte en zwarte rookpluimen. Op de dijk bij het Noordhollands Kanaal staan ook drie brandweerwagens. We werden bij mij in mijn buurt allemaal wakker getrommeld. Het was doodeng. Ik hoorde mensen roepen, en toen ik naar buiten keek zag ik een felle oranje lucht. Gelukkig staat er geen wind, want alles staat hier zo dicht op elkaar. Het huis ernaast heel wel ook veel schade. Alle huizen in de buurt worden goed natgehouden en ik zie overal rook.”