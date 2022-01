Auto aangetroffen in woonwijk Venlo die mogelijk gebruikt is bij plofkraak in Duitsland

Uit voorzorg werd de omgeving ruim afgezet en werden twee flatgebouwen en een aantal woningen ontruimd. Het is onduidelijk hoeveel mensen exact hun huis hebben moeten verlaten. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen tuincentrum.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de auto onderzocht op explosief materiaal. Rond half elf trokken de hulpdiensten zich terug en werd de auto vrijgegeven. De situatie is daarmee weer veilig. Er zijn geen explosieven zijn aangetroffen in het voertuig. Inmiddels verricht het team forensische opsporing sporenonderzoek in de auto. Vooralsnog is er niemand aangehouden.

Na de melding van de plofkraak in Duitsland, werd er extra gepatrouilleerd door de politie in de grensstreek. Nadat bij de grensovergang in Venlo een gesignaleerde auto werd gespot, werd ook onderzoek verricht in de omgeving van de locatie waar in september vorig jaar, na een soortgelijke melding, een auto werd aangetroffen die betrokken was bij een vergelijkbare plofkraak.

In de Gebroeders Wienerstraat troffen agenten vervolgens een blauwe Volkswagen Golf aan met twee tassen en een ontstekingsmechanisme erin. De politie vermoedt dat het voertuig gebruikt is bij de plofkraak in Essen.

Essen

De plofkraak op een geldautomaat in Essen vond maandag in de vroege ochtend plaats. Het bankfiliaal en een aantal aangrenzende panden raakten daarbij zwaar beschadigd. Er raakte niemand gewond. De appartementen boven de bank zijn ontruimd. De bewoners worden elders opgevangen. Door de kracht van de explosie zijn ook aan de overkant van de straat ramen kapot gesprongen. Er wordt onderzocht of er nog explosief materiaal is achtergebleven in het gebouw. De omgeving is afgezet.

Bij de plofkraak is volgens de politie ’iets buitgemaakt’, maar wat exact kan een politiewoordvoerder niet zeggen.