Mogelijk explosieven in auto in woonwijk Venlo, woningen ontruimd

De omgeving is uit voorzorg ruim afgezet en een aantal woningen wordt ontruimd. De politie doet uitgebreid onderzoek. Vooralsnog is er niemand aangehouden.

Na de melding van een plofkraak in Duitsland, is er extra gepatrouilleerd door de politie in de grensstreek. Daarbij werd ook onderzoek verricht in de omgeving van de locatie waar in september vorig jaar, na een soortgelijke melding, een auto werd aangetroffen die betrokken was bij een vergelijkbare plofkraak.