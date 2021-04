Overvolle ic: LUMC stelt niertransplantatie op laatste moment uit

„We vinden dit natuurlijk heel naar en teleurstellend voor deze patiënt en zijn of haar familie”, reageert het ziekenhuis, dat uit privacy-overwegingen weinig kwijt kan. „Helaas is uitstel iets dat we tijdens eerdere coronapieken ook al hebben moeten doen. Dat geldt niet alleen voor transplantaties, maar ook voor andere operaties. Het zijn golfbewegingen.” Een kennis van de patiënt zegt tegen RTL Nieuws dat de transplantatie ’na jarenlange ellende’ eindelijk gepland was. Er was al bloed geprikt en een match voor de donororganen. De patiënt hoorde het slechte nieuws op weg naar het ziekenhuis, stelt de kennis.

Volgens het LUMC kan de acute zorg nog wel doorgaan, maar is er voor meerdere ingewikkelde operaties op hetzelfde moment geen plek, omdat er altijd een ic-bed aan gekoppeld moet worden. „We overleggen hierover altijd met omringende ziekenhuizen en bekijken of er uitwijkmogelijkheden zijn”, meldt de woordvoerder. „Dit is iets waar we de hele dag tegenaan lopen, we zijn continu aan het schakelen hoe we onze patiënten het beste kunnen opvangen. Met als gevolg dat sommige operaties weer moeten wijken voor andere.” Het is volgens de woordvoerder niet zo dat het hele transplantatieprogramma stilligt. „We moeten per patiënt bekijken of een operatie door kan gaan.”

Drukker in ziekenhuizen

Het is de afgelopen dagen ook landelijk steeds drukker in de ziekenhuizen geworden, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Momenteel liggen er 2348 coronapatiënten, een stijging van 18 ten opzichte van een dag eerder. Het cijfer bedroeg vorige week nog 2238. Op de intensive care nam de bezetting in die week toe van 643 naar 734.

Het LUMC meldt dat door het uitstellen van de transplantatie geen orgaan verloren is gegaan. „Via de Nederlandse Transplantatie Stichting worden organen aan andere patiënten aangeboden.”