Sea-Watch voor haven Lampedusa

Sea-Watch 3 voor de kust van Lampedusa. Ⓒ EPA

LAMPEDUSA - Het onder Nederlandse vlag varende schip Sea-Watch 3, met aan boord voor de Afrikaanse kust opgepikte migranten, is bij de haven van Lampedusa aangekomen. De bemanning had eerder 22 kilometer uit de kust een patrouilleboot van de kustwacht genegeerd en zette koers naar de haven. De Italiaanse politie is aan boord gegaan, volgens persbureau ANSA.