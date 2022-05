Ruim 408 miljoen dollar voor onder meer Picasso en Monet

Het hoogste bedrag werd neergeteld voor het schilderij Femme nue couchée van Pablo Picasso, dat ruim 67,5 miljoen dollar opbracht. Werken van Claude Monet (Le Grand Canal en Santa Maria della Salute) en Paul Cézanne (Clairière) gingen voor respectievelijk 56,6 en 41,6 miljoen dollar de deur uit.

Er werden verschillende veilingrecords gebroken. Zo bracht het schilderij The Letter van Milton Avery 6,1 miljoen dollar op, het meeste dat ooit betaald is voor een werk van deze kunstenaar. Ook Leonora Carringtons The Garden of Paracelsus (3,3 miljoen dollar) en The Double van Jared French (1,1 miljoen dollar) gingen tegen recordprijzen weg.