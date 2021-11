Lichaam gevonden in water bij iconisch restaurant Amsterdam

De politie bevestigt dat er een lichaam is gevonden, maar de identiteit is onbekend. Ook over de doodsoorzaak is nog helemaal niets te zeggen, aldus een woordvoerder tegen De Telegraaf, ook niet of het over een man of een vrouw gaat.

Later zal meer informatie naar buiten worden gebracht.

De politie heeft een witte tent opgezet bij de stijger die naar het Sea Palace toegaat, een Chinees restaurant gebouwd in de kenmerkende stijl van een tempel en daarmee een iconisch onderdeel van de binnenstad van Amsterdam.