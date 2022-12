Zelenski voor het eerst uit Oekraïne sinds begin oorlog, schudt hand Biden

Het is de eerste keer dat Zelenski zijn land verlaat sinds de Russische inval. Biden kondigt naar verwachting een nieuw wapenpakket ter waarde van 2 miljard dollar aan, inclusief een geavanceerd, modern Patriot-luchtafweersysteem. Om 22.30 uur Nederlandse tijd houden Biden en Zelenski een gezamenlijke persconferentie in Washington.

Rusland verwacht niet dat er iets goeds zal komen uit het bliksembezoek van de Oekraïense president aan Washington. Integendeel, het Kremlin zegt dat eventuele nieuwe wapenleveringen het conflict alleen maar verergeren.

De Oekraïense president krijgt in politiek Washington vermoedelijk wel met een moeilijk publiek te maken. Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden kunnen extra financiële hulp voor Kiev tegenhouden. Vanaf 3 januari, als het Huis in nieuwe samenstelling bijeenkomt, heeft de partij er de meerderheid. Sommige hardliners willen een eind aan de Amerikaanse hulp voor Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Ze willen dat onderzocht wordt waar eerdere donaties naartoe zijn gegaan.

’Geen blanco checks’

„Geen blanco checks meer voor Oekraïne”, schreef afgevaardigde Andy Biggs op Twitter uren voordat Zelenski in de VS landde. Het ultraconservatieve Congreslid geldt als belangrijkste tegenstander van de Republikeinse voorman Kevin McCarthy in de strijd om het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden. Ook andere conservatieven zijn tegen meer geld voor Kiev.

Lees hieronder verder

Het zeldzame werkbezoek vindt plaats op uitnodiging van Biden. Zelenski hoopt de samenwerking tussen de landen met betrekking tot de oorlog te versterken. De militaire steun van de Amerikanen is zeer belangrijk voor Oekraïne, dat bijna tien maanden geleden werd binnengevallen door Russische troepen.

Zelenski en Biden hebben elkaar sinds het uitbreken van de oorlog meermaals gesproken, maar van een ontmoeting was het nog niet gekomen. Het is voor de Oekraïense president niet zijn eerste bezoek aan het Witte Huis. Hij werd daar in september 2021 ook al door Biden ontvangen. De Amerikaanse president zei toen toegewijd te zijn aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, waar toen alleen in het oosten oorlog was.

Lees hieronder verder

Zelenski plaatste een foto van zichzelf op Amerikaanse bodem op Telegram. Ⓒ Telegram/Zelenski

Het Witte Huis meldt dat de Oekraïense president slechts enkele uren in Washington zal zijn en daarna direct terugkeert naar zijn land. Zijn speech voor de gezamenlijke kamers van het Amerikaanse parlement staat gepland om 01.30 uur Nederlandse tijd. Daarna keert hij weer terug naar Kiev.

’Veel te bespreken’

„Veel te bespreken”, twitterde Biden. Amerikaanse parlementariërs trekken een vergelijking met het bezoek van de Britse leider Winston Churchill, die 81 jaar geleden naar Washington kwam. Hij deed kort na de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor in 1941 een beroep op toenmalig president Franklin Roosevelt om de afzijdigheid van de Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog te beëindigen. Zelenski vergeleek het verzet van zijn land eerder met de eenzame strijd van het Verenigd Koninkrijk tegen de nazi’s voordat de VS na ’Pearl Harbor’ afscheid namen van hun isolationisme.