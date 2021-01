Druk weekend brandweer, veel autobranden en vuurwerk

Zo is voor de derde keer in twee dagen een auto in brand gestoken in de wijk Langdonk in Roosendaal. Hier ging het tijdens de jaarwisseling ook al twee keer mis. Door een brand in twee carports in Roermond zijn zaterdagavond twee auto’s in vlammen opgegaan. Aan de Zilverlaan in Groningen brandde ook een auto uit. In Emmen ontstond brand in een hoop afval.

De Haagse brandweer moest in de nacht van zaterdag op zondag zeker drie keer uitrukken voor auto’s die in vlammen opgingen. En ook in Voorburg was het raak, waar een auto in de Van Wassenaerstraat uitbrandde. Later moest de brandweer er in Voorburg ook aan te pas komen op een rotonde waar kerstbomen en pallets in brand stonden.

In Soest brak brand uit in een foutgeparkeerde bestelbus op de Regentesselaan en in Woerden in een wagen op de Hobbemastraat. Ook in Den Helder en IJmuiden brandden auto’s uit.

Ook in Coevorden waren veel brandjes. Het was er onrustig op straat waar tientallen mensen rondhingen en met vuurwerk gooiden. De mobiele eenheid greep in. In totaal hielden agenten vijf mensen aan. Het gaat om twee mannen van 28 en 30 uit Coevorden, twee mannen van 20 en 28 uit Hoogeveen en een man van 26 uit Emmen.

Een live-stream van een van de gearresteerde jongeren is op sociale media door duizenden mensen bekeken.

