Kamerleden blij dat bak ellende van fiscus eindelijk naar buiten komt

Verjaarde schulden die toch werden ingevorderd, aanmaningskosten die onterecht werden geïnd, het verkeerd berekenen van de hoogte van de spaartaks: staatssecretaris Hans Vijlbrief, verantwoordelijk voor de belastingen, moest de afgelopen dagen veel ellende bij de Belastingdienst naar buiten brengen.

Het slechte nieuws komt in aanloop naar een debat dat de Tweede Kamer woensdag met Vijlbrief en zijn collega Alexandra van Huffelen voert. Het is de gezamenlijke vuurdoop in de Kamer van de twee D66-bewindspersonen. Zij volgden met z’n tweeën Menno Snel op, die vlak voor de kerst opstapte wegens de affaire rond de kinderopvangtoeslag.

De nieuwe staatssecretarissen beleefden hun eerste vijf weken op verschillende wijze. Van Huffelen, die toeslagen en douane onder haar hoede heeft, bleef buiten de schijnwerpers. Ze gebruikt haar tijd onder meer om in elk geval één keer per week het land in te trekken om met gedupeerde toeslagouders te praten.

Vijlbrief kwam al wel een paar keer in de publiciteit. Hij verscheen al een paar keer voor kleine debatten in de Kamer. Die voert hij overigens, tegen gebruik in, ook in de plenaire zaal zittend in plaats van staand, wegens rugklachten.

Dat er veel ellende over de fiscus naar buiten komt, vinden Kamerleden in een bepaald opzicht goed. „De staatssecretarissen tonen een duidelijke wil om problemen boven tafel te krijgen. Dat is goed en ook hard nodig”, zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. „Laat het maar naar boven komen”, vult CU-Kamerlid Eppo Bruins aan. „We moeten echt weten hoe het daar gaat.”

Zorgen over zwarte lijst fiscus

Toch zijn er in de Kamer ook zorgen. Bijvoorbeeld over de zwarte lijst die de Belastingdienst hanteerde, tegen privacywetgeving in. Daar werd pas mee gestopt, toen Trouw en RTL Nieuws daarover berichtten. „Het is slecht dat dit soort dingen niet veel eerder binnen de organisatie al op worden gepakt”, zegt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

Hij hoopt daarom dat de opvolgers van Snel ook de cultuur van de Belastingdienst onder de loep noemen. „Het wordt heel ingewikkeld als dingen die misgaan, niet gerapporteerd worden. Als er iets misgaat: meld het en handel ernaar.”

Omtzigt hoopt dat Vijlbrief en Van Huffelen ook onderzoeken waar in de toeslagenaffaire ambtsmisdrijven zijn gepleegd. „Door goed te kijken wat er mis is gegaan, kunnen ze het vertrouwen terugwinnen van burgers en de medewerkers van de Belastingdienst.” CU’er Bruins hoopt dat de staatssecretarissen ’laten zien wat ze waard zijn’: „Dit is nu hun vuurdoop.”