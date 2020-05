’Nederlands’ antilichaam 47D11 blokkeert infectie coronavirus

Het onderzoek van prof. Frank Grosveld (Erasmus Universiteit) en dr. Berend Jan Bosch (Universiteit Utrecht) hing al een tijdje boven de markt, maar nu is het dan écht gepubliceerd na een ’peer to peer’ traject van het befaamde wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. De twee hoofdonderzoekers werkten samen met een team internationale wetenschappers.

Wat ze hebben gevonden, is interessant. Het gaat om het allereerste antilichaam tegen het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, legde prof. Grosveld eerder uit in Erasmus Magazine. Gaat het om een briljante, onverwachte vondst? Nee. Het spul lag eigenlijk al lange tijd in de vriezer. Het was enkel nog zaak om de juiste antilichamen te testen op het nieuwe coronavirus, en te hopen dat een van die ’oude’ anti-lichamen zou werken.

Bingo!

Prof. Grosveld startte vijftien jaar geleden met ’een hobbyproject’. Doel: menselijke antilichamen maken in muizen. Dat lukte. Grosveld zette een bedrijf op, breidde uit naar Shanghai en Boston en fabriceerde vooral antilichamen tegen tumoren. Op enig moment ging de professor samen met onderzoekers uit Utrecht optrekken om een antilichaam te ontwikkelen tegen, destijds, MERS en SARS. Dat lukte.

„Maar die virussen zijn al ingedamd. We hebben nu te maken met een ander coronavirus. Van het eerdere onderzoek hadden we nog ongeteste antilichamen in de ijskast staan. Toen de huidige crisis uitbrak, hebben we meteen getest of de antilichamen die met SARS1 reageerden, ook reageren op SARS2 (het nieuwe coronavirus, red.)”, aldus prof. Grosveld tegen Erasmus Magazine.

Het bleek ’bingo’. Antilichaam 47D11 werkte tegen het huidige coronavirus. Het valt de eiwitten aan de buitenkant van het virus aan, waarmee het coronavirus normaal gesproken menselijke cellen binnenkomt – wat daarna niet meer lukt.

Vaccin

De vondst komt voort uit goed voorwerk, maar heeft ook te maken met een portie geluk, geeft prof. Grosveld toe. Toch is hij trots.

„Dit is bij ons weten het allereerste antilichaam waarvan we weten dat het de infectie blokkeert. Zoiets vinden, gebeurt heel weinig. Ik heb gedurende mijn carrière veel aan genregulatie gewerkt: hoe worden genen aan- en uitgezet, wat is het structuur van ons genoom? Daar heb ik gelukkig ook een aantal ontdekkingen kunnen doen, waarbij ik het gevoel had: nu zijn we écht een stap verder. Maar dergelijk onderzoek ging vooral om inzicht en was van wetenschappelijk belang. Dit antilichaam heeft een concrete toepassing.”

Voorlopig zijn alleen de eerste tests afgerond. Het antilichaam 47D11 kan het coronavirus vermoedelijk ook bij mensen onschadelijk maken, zo is de verwachting, maar of het daadwerkelijk tot een medicijn komt, is nog onduidelijk. Eerst volgen er allerlei nieuwe tests. Grosveld is optimistisch. „Maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Een echte oplossing is daarom een vaccin, daar werken anderen aan.”