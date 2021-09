Verwaarloosde Roemeense leeuwen onderweg naar speciale opvang Friesland

De roofdieren zijn door de internationale dierenwelzijnsorganisatie Viervoeters gered uit de handen van een particulier. Die had volgens woordvoerder Marianne Michielen wel een vergunning om leeuwen te bezitten, maar hij hield de beesten onder erbarmelijke omstandigheden, „ongeschikt voor grote katachtigen.”

Vier Voeters kwam het zevental op het spoor door een optreden van leeuw Simba in een videoclip van een Roemeense artiest. Op sociale media gingen beelden rond waarop te zien was dat het dier verwondingen had. De dierenwelzijnsorganisatie, die de zeven leeuwen al langer in het vizier had, is in onderhandeling gegaan met de eigenaar. Hij stond zijn beesten uiteindelijk vrijwillig af.

Het konvooi komt, als alles volgens planning verloopt, binnenkort aan in Nijeberkoop. Volgens Michielen is dit de grootste groep leeuwen die in één keer naar de opvang in Nederland komt.