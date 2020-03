Een man begraaft zijn moeder in Bergamo. Ⓒ AFP

ROME - In Italië is opnieuw een tragisch record gebroken van het aantal coronadoden op één dag. Op zaterdag stierven 793 mensen door het virus. Dat is een enorme stijging ten opzichte van de 627 extra doden van vrijdag, wat al een recordaantal op een etmaal was.