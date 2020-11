Harlinger avonturier Robbert Kuiper blijft ook in coronatijd een positivo

Levensgenieter en avonturier Robbert Kuiper in de haven van Harlingen. „Ik kan niet tegen vier muren, tegen een vast bestaan.” Ⓒ rené BOUWMAN

Harlingen - Avonturier in coronatijd. Niet kunnen aarden tussen vier muren, de drang voelen om over de aardbol te trekken en dan dat virus als blok aan je been… Om chagrijnig van te worden? Heeft piloot, zeezeiler en ondernemer Robbert Kuiper geen last van. Als ras-positivo maakt hij in de haven van Harlingen nieuwe plannen om straks weer met zijn zeiljacht zichzelf en anderen te kunnen vermaken.