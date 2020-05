’Forse toename files na crisis’

Henk van Zuylen, emeritus hoogleraar Dynamisch Verkeers- en Transportmanagement aan de TU Delft rekent op vollere wegen. „Ik snap al die positieve geluiden niet van mensen die zeggen dat het filespook straks definitief achter ons ligt. Nu al zie je het drukker en drukker worden, en als de crisis voorbij is zal dat alleen maar erger worden.”

Volgens de hoogleraar laten onderzoeken in China zien dat het opheffen van beperkende maatregelen onmiddellijk gevolgen heeft voor de mobiliteit. „De files kwamen allemaal terug en zelfs sterker dan in maart 2019. In de zeventien onderzochte steden nam de congestie gedurende de spitsperiodes tot zo’n 20% toe.”

Ook Arnoud Broekhuis van de ANWB verwacht dat de files onmiddellijk terugkeren als de crisis voorbij zal zijn. „Het wordt nu al drukker, omdat de mensen die nog werken het openbaar vervoer al massaal mijden. Dat wordt alleen maar erger als de kantoren weer opengaan en nog meer mensen gewoon weer naar hun werk gaan.”