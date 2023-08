Verdachte wegpiraat remde vlak voor klap op A59 die leven kostte aan gezin

De verdachte van het dodelijke ongeval op de A59 bij Sprang-Capelle remde een seconde voor de botsing. Dat is gebleken uit de pro-formazitting van donderdag in Breda. Het was voor het eerst dat Thomas de G. bij een zitting in de rechtbank aanwezig was. De nerveuze verdachte was weinig spraakzaam.

Het ongeval op de A59 bij Sprang-Capelle kostte in maart het leven aan een gezin. Ⓒ ANP / HH