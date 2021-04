Poging tot transparantie in ’verkennersgate’ leidt tot chaos, gesteggel en uitstel

Een poging tot meer transparantie leidde tot een dag vol chaos, gesteggel en uitstel. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Veel meer openheid moest er na de per ongeluk uitgelekte ’Ollongren-notitie’ van de Tweede Kamer komen over hoe de verkenning nou precies was gegaan. Wie wilde CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt eruit werken? Waar kwam de conclusie vandaan dat linkse partijen elkaar niet vasthouden? Wie hekelde de onderhandelingsstijl van Wopke Hoekstra? Maar woensdag bleek hoeveel moeite het Binnenhof heeft om de ramen nu eindelijk eens wijd open te zetten. Een poging tot meer transparantie leidde tot een dag vol chaos, gesteggel en uitstel.