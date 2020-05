Busje tot nok toe vol drugsafval, bestuurder opgepakt

Het busje was de politie in Eindhoven opgevallen. Maar toen agenten de man bij knooppunt Leenderheide in Eindhoven een stopteken gaven, negeerde de bestuurder dat en reed door. Na een achtervolging kon hij op de Eindhovenseweg in Weert worden aangehouden.

In het busje zaten tientallen jerrycans. De politie probeert te achterhalen waar die vandaan komen. Het busje is in beslag genomen, de man zit vast.