Duur fietspad nu al vernacheld door voorbijgangers

Hoewel de fonkelnieuwe betonnen fietsroute wel degelijk met hekken, linten en waarschuwingsborden is afgesloten, hebben twee fietsers toch gedacht dat ze er best gebruik van konden maken. Met alle schade van dien. De eerste meters bestaan uit slingerende bandensporen. Daarna is te zien hoe twee personen te voet verder zijn gegaan. ,,Je hebt het over vierhonderd meter nieuw beton”, weet Annemarie Hadders van provincie Flevoland. ,,Het beton wat er nu in ligt moet eruit gebroken worden en daarna weer opnieuw aangebracht. Dat is dubbel werk.”

Wie het fietspad heeft beschadigd is onbekend. De provincie hoopt dat de ‘daders’ of getuigen zich melden. ,,We weten niet of het moedwillig is gedaan, maar je moet wel langs een hek en door de berm om er te komen. Eerlijk gezegd verwachten we niet dat we erachter komen wie dit op hun geweten hebben”, zegt Hadders die niet begrijpt waarom de veroorzakers nog zo lang over het fietspad zijn voortgegaan.

Het beschadigde fietspad wordt nu tijdelijk opgeknapt zodat het zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen. Na de winterperiode wordt er met een aannemer bekeken hoe snel er nieuw beton gestort kan worden. De heropening van het fietspad was wegens slecht weer eerder ook al uitgesteld. Verwacht wordt dat dankzij een tijdelijke ingreep vanaf 13 december weer gefietst kan worden langs de Dronterweg.