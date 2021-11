Honderden tips over vermiste studente Tanja Groen

Op 23 juni presenteerde wijlen Peter R. de Vries Stichting de Gouden Tip. Via crowdfunding hoopte hij één miljoen euro in te zamelen. Dat bedrag zou uitgekeerd worden aan degene die de gouden tip geeft in de vermissingszaak van Tanja Groen. Ruim vijf maanden later staat de teller op ruim 1,4 miljoen euro en zijn er honderden tips binnengestroomd bij de stichting.