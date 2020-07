Een NH90 helikopter boven Sint-Maarten. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Wat is er gebeurd waardoor de NH90-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht tijdens een routinevlucht in het Caribisch gebied kon neerstorten? Grofweg zijn er volgens kenners twee mogelijke scenario’s: technisch falen of een menselijke fout.