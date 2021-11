LIVE | Bruls snapt burgemeester Breda die horeca langer open liet

Premium Binnenland

Land zet zich schrap voor milde lockdown: ’Drie weken is pas het begin’

Hoog op een ladder voor Brasserie Palladium aan het Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam balanceert Dirk Hebels. Hij glundert als hij vertelt over vrijdagavond. „Het dak ging eraf, echt een uitgelaten laatste keer-sfeertje.” Katerig is hij er niet van, maar het is uit met de pret.