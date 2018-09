Drie wintersporters dood door lawine

De 700 meter lange sneeuwmassa kwam naar beneden in Schmirn, bij Innsbruck, zo deelde de Oostenrijkse politie mee. Vier leden van de groep konden zichzelf uit de sneeuwmassa bevrijden. De getroffen wintersporters hebben vermoedelijk de Zwitserse nationaliteit. De lawine ontstond aan het begin van de middag op de flanken van de Jochgrubenkopf, een berg van 2450 meter.

In Oostenrijk zijn volgens de autoriteiten deze winter in de bergen tot nu toe veertien mensen door lawines om het leven gekomen. Ook in de Alpen in het grensgebied tussen Frankrijk en Italië vielen al veel slachtoffers. Onder hen waren een week geleden drie studenten uit Nijmegen, respectievelijk 21, 22 en 25 jaar oud.