’Little rocket man’ Kim Jong-un toont zijn wapens

Kim was ook rokend te zien met andere hoogwaardigheidsbekleders. En er hingen in de expositiehal grote portretten van de dictator in militair uniform.

De expositie, die geopend werd door zeven straaljagers, volgt op meerdere rakettesten door Noord-Korea in de afgelopen weken. Zo is laatst een hypersonische raket getest die vijf keer sneller gaat dan het geluid.

Volgens de Noord-Koreaanse leider is de verhoogde militaire inzet enkel nodig uit zelfverdediging en is het land niet uit op oorlog. Met name de Verenigde Staten gedragen zich volgens Kim – die van de vorige president Trump de bijnaam ’little rocket man’ kreeg – vijandig. Dat land is volgens hem de hoofdoorzaak van de instabiliteit in de regio.

Hoewel de regering van president Joe Biden herhaaldelijk heeft aangegeven diplomatieke gesprekken met Noord-Korea te willen voeren, gelooft Kim weinig van de goede intenties van Biden. „Ik ben zeer benieuwd of er mensen of landen zijn die dat geloven”, zo citeert persbureau KCNA Kim.

Het communistische Noord-Korea, dat internationaal geïsoleerd is, gaat al decennia gebukt onder strenge sancties van de Amerikanen. Onder meer daardoor heerst er grote hongersnood in het land.