Krant: pornoster Ron Jeremy heeft dementie, strafzaak van de baan

Er dienen tientallen aanklachten voor seksueel misbruik tegen Jeremy, die sinds de jaren zeventig in meer dan 1700 pornofilms speelde. Hij zou zich hebben vergrepen aan zeker 21 vrouwen en meisjes, van wie de jongste destijds pas 15 jaar oud was. Het gaat volgens de vermeende slachtoffers om verkrachting, orale bevrediging en penetratie met een voorwerp.

Volgens de e-mail die de Amerikaanse krant heeft ingezien, is op verzoek van zowel de aanklagers als de verdediging van Jeremy onderzoek gedaan naar zijn geestelijke gezondheid. Daaruit blijkt dat hij ongeschikt is om terecht te staan. Dat kan in theorie nog veranderen omdat het om een momentopname gaat, maar gezien dementie een progressieve ziekte, is de kans volgens The Los Angeles Times groot dat de strafzaak van de baan is.

De zaak tegen Jeremy gaat op 17 januari verder. Dan zal volgens de krant officieel bekend worden gemaakt dat Jeremy niet geschikt is om terecht te staan. De voormalige pornoster wordt vervolgens waarschijnlijk naar een ziekenhuis overgebracht.

Zelf heeft Jeremy altijd beweerd onschuldig te zijn. Hij zit sinds 2020 vast, in eerste instantie op verdenking van het misbruiken van vier vrouwen, maar later kwamen daar de andere aanklachten bij.