Rederij zoekt oplossing voor geweigerd cruiseschip Westerdam

Aan boord zouden ruim negentig Nederlanders zitten. Het nieuwe coronavirus is bij geen van de 1455 passagiers en 802 bemanningsleden vastgesteld. Toch heeft Thailand alsnog besloten de passagiers niet toe te staan.

„Het schip staat niet in quarantaine. We weten dat dit verwarrend is voor onze gasten en we waarderen hun geduld”, aldus de Holland-Amerika Lijn.

Frustratie

Passagiers laten weten enorm gefrustreerd te zijn vanwege het besluit. „We dachten dat alles geregeld was. Iedereen had de vluchten alweer geboekt, nu moeten we weer afwachten”, aldus een passagier.

„Ik heb dit bevel gegeven. Toestemming om van boord te gaan is geweigerd”, liet de minister van Volksgezondheid Anutin Charnvirakul in een bericht op Facebook weten.

Rederij: geen ziektegevallen

Van drie passagiers aan boord werd vermoed dat die besmet waren met het nieuwe coronavirus, maar allen testten negatief.

Het cruiseschip, dat vaart onder Nederlandse vla,g was van de zuidkust van Vietnam onderweg naar Thailand. „Het schip is niet in quarantaine en we hebben geen reden om aan te nemen dat er gevallen van het coronavirus aan boord zijn, ondanks de berichten in de media”, laat de rederij weten.