’Quincy Promes naast drugssmokkel ook verdacht van huiselijk geweld’

In de zaak tegen de voetballer komen steeds meer details naar buiten. In maart bracht De Telegraaf al dat Promes samen met familie geld geïnvesteerd heeft in een partij cocaïne. Dat zou specifiek gaan om de ruim vierduizend kilo van de harddrugs die in april 2020 door de Belgische politie werd onderschept in Antwerpen. Daarom werd de voetballer door de politie afgeluisterd. Door de telefoontap kwam de politie aan de bekentenis van Promes dat hij in juli 2020 zijn neef op een familiefeest in Abcoude met een mes in zijn knie had gestoken.

Volgens Nieuwsuur „komt het bewijs voor de nieuwe verdenkingen niet alleen van de mobiele telefoon van Promes, maar ook van versleutelde berichten die de politie heeft onderschept.”

Bekijk ook: Promes verdacht van drugshandel en deelname criminele organisatie

Nieuwsuur schrijft „dat bronnen rond het onderzoek bevestigen dat Promes in beeld is vanwege betrokkenheid bij drugshandel naar Australië.”

Tot nu toe heeft Promes de steekpartij altijd ontkend, maar in de transcriptie van de tapgesprekken is te lezen dat Promes zijn neef dood wilde steken.