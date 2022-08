Rode Kruis sluit hulppost Ter Apel na gevechten tussen asielzoekers

Een groep van ruim honderd asielzoekers ging zondag op de vuist met een groep van ongeveer tien andere mensen, zo zag een ANP-fotograaf ter plekke. Ook vorig weekend brak er een vechtpartij uit voor het aanmeldcentrum.

Toen waren er geen mensen van het Rode Kruis in Ter Apel, aldus een woordvoerder. Afgelopen weekend wel, om vanwege de warmte extra hulp te kunnen bieden. „Onze mensen daar hebben dus alles meegekregen. Dan is het goed om even de balans op te maken.”

Met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie bepaalt het Rode Kruis of en wanneer het humanitair servicepunt weer opengaat. „We hebben zeker de intentie om zo snel mogelijk weer open te gaan. Maar we moeten even kijken wat we verantwoord vinden.”

Asielzoekers die buiten de poort van het aanmeldcentrum moeten wachten, kunnen bij het servicepunt van het Rode Kruis terecht voor informatie, medische hulp, eten en drinken en speelgoed voor kinderen. Het servicepunt is nu twee weken open.