Automobilist nog steeds in het vizier

Het kabinet had vorige week al met oplossingen voor de korte termijn willen komen, maar dat lukte niet. Rutte zei maandag na afloop van extra lang coalitieberaad dat ze ’echt wel een stap verder’ zijn gekomen.

Volgens ingewijden is het onvermijdelijk dat er in het pakket snelheidsverlagingen zitten. Hoe drastisch is nog niet duidelijk. De meest extreme variant is een algemene verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op alle snelwegen.

De ’milieuwinst’ zou moeten worden gebruikt om het elders af te strepen tegen stikstofuitstoot in de bouw. Op die manier zou het juridisch weer mogelijk worden om vergunningen af te geven.

Onrust

Het is nog maar de vraag of de verlaging van de maximumsnelheid tijdelijk kan. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff stelt dat het mogelijk definitief moet. „De snelheid kan pas weer omhoog als je elders stikstofwinst weet te boeken.”

Bij de achterban van de VVD is er onrust over het eventuele afscheid van alle 130/120-borden op snelwegen. De fractie in de Tweede Kamer moet zich nog buigen over het definitieve pakket en kan er nog een streep doorzetten.

De PVV, grootste oppositiepartij, wil een noodwet om de verstikkende milieuregels tijdelijk te parkeren om meer tijd te vinden voor oplossingen die mensen in het land minder pijn doen.

De coalitiepartijen geven vooralsnog geen sjoege op dit voorstel. Regeringspartij CDA wil alleen een noodwet als het kabinet er niet voor de kerst uit is gekomen.