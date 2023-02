Kabinet schrapt korting op AOW voor wanbetalers

Nu is het nog zo dat iemand die in zijn werkende leven te weinig heeft bijgedragen aan de AOW, daarvoor de rekening gepresenteerd krijgt na zijn pensioenleeftijd. Wie de premie niet betaalt, krijgt nu eerst een navordering en daarbovenop een boete. En als ouderen op hun pensioendatum te weinig premie hebben betaald, krijgen ze levenslang een korting van 2 procent op hun uitkering. Er zijn nu ongeveer 15.000 ouderen die zo’n korting gekregen hebben.

Problemen

Door die straffen gaat nu een streep: voor degene die al gekort worden en voor toekomstige gevallen. „Het gaat voor een belangrijk deel om mensen waarbij veel andere problemen spelen, zoals gezondheidsproblemen, financiële problemen, huisvestingsproblemen of relatieproblemen”, legt Schouten uit.

De maatregelen past in een nieuwe lijn die het kabinet uitzet na de toeslagenaffaire, waarbij er minder streng wordt opgetreden tegen mensen die de fout ingaan met toeslagen, uitkeringen of andere sociale zekerheid die de overheid biedt. Schouten: „Premies moeten betaald worden, en er zijn en blijven gevolgen als je ze niet betaalt. Maar ik wil ook kijken naar de menselijke maat. Deze extra sanctie pakt te vaak onrechtvaardig uit en is ook nog eens erg ingewikkeld om uit te voeren.”