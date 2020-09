Conducteur mishandeld door zwartrijder

De 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd op station Middelburg door de politie aangehouden. Hij bleef ook toen agressief. „De verdachte was direct zeer recalcitrant richting de agenten en werkte totaal niet mee. Met veel duw- en trekwerk konden ze de man aanhouden. Daarbij vond hij het ook nog nodig de agenten te beledigen. Vervolgens trapte de man in de politieauto ook nog een ruit van het voertuig kapot waarbij de verdachte zichzelf verwondde.”

De man zit nog vast. De conducteur heeft aangifte gedaan van mishandeling.