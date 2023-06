Naast reis naar Tunesië wil Rutte binnenkort ook naar Marokko: ’En andere landen in Afrika’

Het is Nederland namelijk jarenlang niet gelukt om migranten uit Marokko terug te sturen, omdat het land jarenlang zijn onderdanen niet wilde terugnemen. En dat terwijl de Marokkanen eigenlijk geen kans maken op een verblijfsvergunning in Nederland, omdat het zogenoemde ’veiligelanders’ zijn. Toch blijven ze vaak lang hier hangen, mede vanwege de weigerachtige houding van het vaderland.

Nederland sloot onlangs al een deal met Marokko om de terugkeer enigszins te bespoedigen. Dat leidt vooralsnog tot een beperkte terugkeer van Marokkanen, tot nu toe gaat het om enkele tientallen. Vorig jaar reisde Rutte ook al af naar Marokko, voor een ontmoeting met zijn collega Aziz Akhannouch. Naar verwachting gaat hij op korte termijn weer. „Ik hoop binnenkort ook nog een keer zelf naar Marokko te gaan. En andere landen in Afrika”, zegt Rutte vrijdagmiddag. Daarnaast staan er afspraken in Servië en Kosovo op de agenda.

Zondag

Maar eerst gaat Rutte zondag naar Tunesië, samen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commisie. In Brussel wordt al langer ingezet op een deal met dat Noord-Afrikaanse land, waarvandaan nu veel vluchtelingen de oversteek naar Zuid-Europa maken. Volgens Rutte is de instroom vanuit Tunesië de laatste tijd al aan het afnemen. „Dat heeft ook te maken met het feit dat de gesprekken al langer aan de gang zijn”, stelt de premier.

Maar volgens Rutte gaan de gesprekken niet alleen over migratie. Het kan ook over ’handel’ en ’groene waterstof en verdere economie’. Tunesië, volgens Rutte ’een van de stabielere landen in Noord-Afrika’, kan wel wat financiële hulp gebruiken, zegt de premier: „Ze zitten economisch op dit moment in zwaar weer.”