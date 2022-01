Hondje Seppie door zes brandweermannen gered uit konijnenhol in Limburgs bos

Opeens was hij verdwenen. Tijdens een wandeling met Arie Kessels door de bossen in Swalmen, ging hondje Seppie er plotseling vandoor. „Ik heb een uur lang door het bos lopen zoeken toen ik erachter kwam dat hij in een konijnenhol was gekropen”, vertelt Kessels tegen de Limburger. Hij schakelde vervolgens de brandweer in. Ook belde hij zijn dochter Vivian, die de eigenaresse van het hondje is. Ook zij kwam ter plaatse om het beestje met brokjes uit het konijnenhol te lokken.

Seppie kroop echter steeds verder het hol in, waardoor de brandweermannen flink moesten graven. Uiteindelijk na ruim een uur kon hij bevrijd worden, mede dankzij de stem van Vivian, de brokjes en de vasthoudendheid van de brandweermannen.

Vader en dochter konden opgelucht ademhalen na het hachelijke avontuur van Seppie en waren blij dat ze hem weer terug hadden.