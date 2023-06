Premium Het beste van De Telegraaf

’Heel aparte lucht, net gerookte paling’ Grote schok na woningbrand Arnhem: ’Oma vraagt steeds wanneer ze terug mag naar huis’

De ravage is enorm na de grote woningbrand in het Arnhemse Presikhaaf. Ⓒ APA

Arnhem - De brand in het Arnhemse Presikhaaf van zondagmiddag is als een mokerslag aangekomen bij getroffenen en omwonenden. Zondagavond rond half elf had de brandweer de situatie pas onder controle. Acht huizen zijn onbewoonbaar verklaard. „We hopen zo dat de spullen met emotionele waarde er nog zijn.”